القبض على عصابة متهمة بسرقة مبالغ مالية وسط جلولاء

2018/05/09 | 15:25

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المعلومة / ديالى…

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى , الأربعاء , بأن القوات الأمنية ألقت القبض على عصابة متهمة بسرقة مبالغ مالية وسط ناحية جلولاء.

وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة /، إن “قوة امنية وبتنسيق استخباري تمكنت , اليوم , من إلقاء القبض على عصابة متهمة بسرقة مبالغ مالية وسط ناحية جلولاء بمحافظة ديالى”, مبيناً أن “العصابة اعترفت بسرقة مكتب للصيرفة قبل عدة أيام وتم تهديد صاحب المكتب بقوة السلاح”.

وأضاف, أن “العصابة مكونة من أربعة عناصر بينهم امرأة, وتم نقلهم الى احد المراكز الامنية للتحقيق معهم”.انتهى/ 15 خ

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