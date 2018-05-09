الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو.. غرق صالة مطار اربيل بعد موجة الامطار الاخيرة
2018/05/09 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- Password recovery

استعادة كلمة المرور

بريدك الالكتروني

كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. غرق صالة مطار اربيل بعد موجة الامطار الاخيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. غرق صالة مطار اربيل بعد موجة الامطار الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالوثيقة.. اتحاد الكرة يفتح قضية انضباطية بحق عدنان درجال
⋙ خيارات الفاعلين بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
⋙ صورة لسليم الجبوري تثير سخط رواد الفيسبوك
⋙ ترامب يعلن عودة الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية
⋙ مباشر.. كرنفال جماهيري لتحالف الديمقراطية والعدالة في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. غرق صالة مطار أربيل بعد موجة أمطار قوية!
⋙ بالفيديو: اتبع هذه الخطوات لتصوّت بنجاح يوم الإقتراع!
⋙ بالصور.. التلاميذ على الارض خارج قاعاتهم بسبب الانتخابات
الأكثر شيوعا