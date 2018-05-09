عمليات بغداد: إلقاء القبض على متهمين بالسرقة وتهريب الاثار

2018/05/09 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: إلقاء القبض على متهمين بالسرقة وتهريب الاثار09 May,2018تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على 3 متهمين بالسرقة في منطقة حي الرسالة الاولى، حيث ضبط بحوزتهم مواد مسروقة من أحد مدارس المنطقة، ومتهمين اثنين بالإرهاب في منطقة حي الزهور جنوبي بغداد، ومتهم بتهريب الاثار في منطقة هور رجب، ضبط بحوزته قطعة اثرية ثمينة.وفي السياق ذاته تم إلقاء القبض عل متهم بترويج وتعاطي المخدرات في منطقة الزعفرانية وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة.

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