الصحف العالمية: ترامب ماهر في تدمير الاتفاقات

2018/05/09 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طغى على اهتمامات الصحف اليوم، قرار الرئيس الأمريكي التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران.الصحف الإيرانية حاولت التهدئة من مخاوف الإيرانيين بعد القرار.أما الغربية فرأى بعضها أن ترامب دخل مخاطرة كبيرة، وعلقت صحف أخرى بالقول إنه يدخل الشرق الأوسط في المجهول.في الصحف كذلك وجود قوات خاصة فرنسية في منبج شمال سوريا منذ العام 2015، ومقابلة مع رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي كيت بلانشيت تشيد بالمهرجان وتقول إن أعضاء اللجنة سيقيمون الأفلام من وجهة نظر فنية لا نقدية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروج بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، موضوع تصدر الصفحات الأولى اليوم لكل الصحف تقريبا.



صحيفة شرق الإيرانية وضعت الرئيس الأمريكي على غلاف صفحتها الأولى وهو يرفع أمام الكاميرات في البيت الأبيض البارحة وثيقة إلغاء الاتفاق، وكتبت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي وباندفاعه المعهود قرر الخروج من الاتفاق النووي.



الرئيس الأمريكي أعلن قراره بعد ادعاءات باطلة ضد إيران بأنها خرقت الاتفاق بسعيها إلى امتلاك القنبلة النووية ومحاولة زعزعة المنطقة.



صحيفة شرق عنونت: سنواصل بدون الولايات المتحدة وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس حسن روحاني التي قال فيها إن أمتنا متحدة أكثر من أي وقت مضى، كما أشارت إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني التي قالت فيها سنبقى في الاتفاق النووي.

صحيفة طهران تايمز أشارت هي كذلك إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل بالاتفاق النووي وقالت إن إيران متفقة مع الموقف الأوروبي شريطة أن يحترم الأوروبيون بنوذ الاتفاق الذي وقع في العام 2015.



كما أشارت الصحيفة إلى إعلان دونالد ترامب الخروج من الاتفاق وعودته المفاجئة إلى العقوبات ضد إيران.

صحيفة خراسان الإيرانية وصفت القرار الأمريكي بالخيانة، وكتبت: في رد على خيانة أمريكا ووعد أوروبا..



مهلة إيران للانسحاب من الاتفاق النووي..



موغريني الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل بالاتفاق النووي وسيكون ملتزما بتعهداته.

صحيفة العرب اللندنية كتبت إن قرار ترامب يدخل إيران عهدا جديدا من العزلة الدولية، وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إن مصير العلاقات الغربية مع طهران قد أصبح في يد حلفاء واشنطن.



حلفاء واشنطن سيتحولون من أطراف في المعضلة النووية الإيرانية إلى وسطاء، تقول صحيفة العرب.

الصحف الأمريكية والأوروبية بدت منتقدة ومتوجسة من قرار الرئيس الأمريكي الخروج من الاتفاق النووي الإيراني.



صحيفة نيويورك تايمز قالت إن دونالد ترامب عودنا على إلغاء الاتفاقات المبرمة سابقا ووعدنا بصفقات أفضل وأكثر ذكاء، مثلما فعل عند الخروج من اتفاق باريس للمناخ أو عندما وعدنا أنه سيقدم خططا للسلام في الشرق الأوسط، أو تغطية صحية ملائمة لكل الأمريكيين.

الصحيفة اعتبرت وعود ترامب فارغة وقالت إنه أظهر مرارا وتكرارا مهارته في تدمير الاتفاقات.



وهي مهمة سهلة تقول الصحيفة، وترى أن الرئيس ترامب يفتقر كثيرا إلى الحس السياسي والرؤية الاستراتيجية والصبر لإنشاء اتفاقات جديدة.

صحيفة ذي تايمز اعتبرت قرار الرئيس الأمريكي مخاطرة كبيرة ودعت أوروبا إلى أن تكون في مستوى التحدي والعمل على تحضير اتفاق جديد.انتهى/س

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