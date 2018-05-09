حسن الياسري يعلن استقالته من رئاسة هيئة النزاهة

2018/05/09 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الاربعاء، عن استقالته من من منصبه، داعيا الى عدم السؤال عن اسباب هذا "التوقيت" للاستقالة.

وقال الياسري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "على مدى السنوات الثلاث المنصرمة من تسنمنا المسؤولية في هيئة النزاهة، قمنا بإتخاذ خطوات جديدة مثلت نقلة نوعية في عمل الهيئة"، مشيرا الى أنها "باتت الأولى في عملها على المستويين العربي والأقليمي، وواحدة من هيئآت النزاهة المتقدمة على المستوى العالمي وتحظى بسمعة دولية مرموقة".

وأوضح الياسري، في بيان مطول ذكر فيه بالارقام ما وصفها بـ"الانجازات" خلال السنوات الثلاثة الماضية، "إذ كنت قد أعلنت عن استقالتي قبل مدة ليست باليسيرة، فإنني لم أتراجع عنها، بل تريثت بها نزولا عند رغبة رئيس الوزراء".

وأضاف "ها أنا ذا أعلن اليوم عن استقالتي بعد إنتهاء مدة التريث، لأسباب طالما أعلنت عنها مرارا وجهارا في المؤتمرات والندوات التي عقدتها الهيأة طيلة المدة المنصرمة، بعد أن القيت الحجة على الجميع وأديت الأمانة وأبلغت في النصح"، مشددا "لا يسألن أحد بعد ذلك عن التوقيت".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رشح في مطلع العام 2015 الياسري لرئاسة هيئة النزاهة، حيث صدر الامر الديواني بتكليفه لشغل هذا المنصب بتاريخ 6 نيسان 2015.

وشغل الياسري مناصب عدة منها عضوية مجلس النواب في الدورة الثانية ومنصب المستشار القانوني لهيئة رئاسة لجنة كتابة الدستور العراقي والمستشار القانوني للجنة تعديل ومراجعة الدستور والخبير القانوني في الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية.

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