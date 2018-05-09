2018/05/09 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل اعلام سورية اليوم الاربعاء بمقتل ايرانيين نتيجة هجوم اسرائيلي على منشآت عسكرية، فيما قتل شخصان واصيب آخرون جراء سقوط قذائف في مناطق وسط العاصمة دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبي دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين.

وجاءت أنباء الهجوم الإسرائيلي على منطقة الكسوة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت الوكالة السورية للانباء عن مصدر في قيادة شرطة دمشق بمقتل شخصين واصابة 14 في القصف الذي طال برج دمشق.

وكان المصدر أفاد في وقت سابق بمقتل مدني وإصابة 10 آخرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القذائف التي استهدفت العاصمة دمشق، تسبب في إصابة 13 شخصاً على الأقل، حيث قضى أحدهم متأثراً بإصابته، في حين لا تزال أعداد من قضوا قابلة للازدياد لوجود جرحى إصاباتهم بليغة.

وذكر المرصد ان القذائف سقطت في كل من منطقة المرجة وساحة الميسات وتسبب القصف بوقوع أضرار مادية في ممتلكات مواطنين، كذلك سقطت قذيفة على منطقة دف الشوك الواقعة بين التضامن والزاهرة في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، ما أدى لأضرار مادية، ومعلومات أولية عن إصابات.

وأفاد المرصد بسماع دوي انفجارين شديدين في وسط العاصمة دمشق، ناجمين عن سقوط قذيفتين صاروخيتين، إحداها استهدفت برج دمشق التجاري، والأخرى استهدفت منطقة الميسات.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تنظيم داعش في جنوب دمشق يطلق القذائف الصاروخية بشكل متقطع على العاصمة دمشق" منذ بدء الهجوم ضده في 19 نيسان أبريل

وبعد استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، يسعى الجيش السوري لضمان أمن العاصمة ومحيطها بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسرائيل تقتل ايرانيين في الكسوة وانفجارات تهز دمشق) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسرائيل تقتل ايرانيين في الكسوة وانفجارات تهز دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).