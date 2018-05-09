الدفاع عن الوطن أمانة يورثها الآباء لأبنائهم

2018/05/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو 2018: تحتفل روسيا يالذكرى الـ73 لدحر النازية على يد الجيش الأحمر.

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