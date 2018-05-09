سوزان رايس: التخلي عن صفقة ايران النووية اغبى قرار اتخذه ترامب

2018/05/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ترجمة…

وصفت مستشارة الامن القومي الامريكي السابقة سوزان رايس ، قرار الرئيس ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية بأنه “أكثر القرارت حمقا حتى الآن” ، قائلة إن الخطوة ستترك “أمريكا غير مستقرة ومعزولة عن حلفائها وأقل أمنا بكثير”.

وقالت رايس في مقال لها في صحيفة نيويورك تايمز ترجمته وكالة / المعلومة/ أن “الصفقة الايرانية عملت بالشكل المطلوب ، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية واجهزة الاستخبارات بالولايات المتحدة ، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والمستشارين الكبار للرئيس ، فإن إيران قد امتثلت بشكل كامل لالتزاماتها”.

واضافت أنه “وبدلا عن ذلك كانت الولايات المتحدة هي من تنتهك من جانب واحد الاتفاق الذي تفاوضت فيه بفرض العقوبات بينما كانت ايران في حالة امتثال للاتفاق”.

واشارت الى أن “قرار ترامب قد خاطر بعزل الحلفاء الامريكان عن الاوروبين الذين حذروا الادارة بان الاتفاق متعدد الاطراف لا يمكن إنهاءه من قبل طرف واحد فقط، وحذروا أيضا من احتمال حدوث صراع آخر في الشرق الأوسط”.انتهى/ 25 ض

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