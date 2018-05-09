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الاتحاد الاسباني يوقف سيرجي روبيرتو أربعة مباريات
2018/05/09 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة حددت لجنة المنافسة برابطة الليغا، اليوم الأربعاء، عقوبة سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، على خلفية طرده في مباراة الكلاسيكو (2-2) أمام ريال مدريد.

وجاء القرار بإيقاف روبيرتو لمدة 4 مباريات، للاعتداء على لاعب منافس بدون كرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

وبذلك، سيغيب ذو الـ26 عاما عن الثلاث مباريات المتبقية […]

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