الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


رئيس النزاهة حسن الياسري يستقيل من منصبه
2018/05/09 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد يتبع ….

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس النزاهة حسن الياسري يستقيل من منصبه) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس النزاهة حسن الياسري يستقيل من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالوثيقة.. اتحاد الكرة يفتح قضية انضباطية بحق عدنان درجال
⋙ خيارات الفاعلين بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
⋙ صورة لسليم الجبوري تثير سخط رواد الفيسبوك
⋙ ترامب يعلن عودة الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية
⋙ مباشر.. كرنفال جماهيري لتحالف الديمقراطية والعدالة في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. غرق صالة مطار أربيل بعد موجة أمطار قوية!
⋙ بالفيديو.. غرق صالة مطار اربيل بعد موجة الامطار الاخيرة
⋙ بالصور.. التلاميذ على الارض خارج قاعاتهم بسبب الانتخابات
الأكثر شيوعا