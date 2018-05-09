الخارجية النيابية : قرار انسحاب امريكا من الاتفاق النووي مع ايران خطأ كبير

2018/05/09 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية , الاربعاء , قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بـ “الخطأ الكبير” , مؤكدة ان الاتفاقية ليست موقعه من قبل ايران وامريكا بل انها اتفاقية متعددة الاطراف.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الاسدي لوكالة / المعلومة /, ان “قرارالرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحابه من الاتفاقية النووية المتعددة الاطراف هو خطأ كبيرا”.

واضاف ان “قرار ترامب سيكون له تبعات على مستوى عدم الاستقرار في المنطقة وربما سيكون عاملا في تهديد الامن والسلم الدوليين على المستوى القريب”.

وكان الرئيس الأميركي ترامب اعلن انسحابه من الاتفاق النووي مساء امس الاربعاء ، معللاً ذلك بأنه لا يمكن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية استناداً إلى تركيب هذا الاتفاق، بحسب قوله.



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