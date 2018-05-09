العراق يقرر إغلاق جميع منافذه الحدودية والمطارات يوم الانتخابات

2018/05/09 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن اغلاق يشمل المنافذ والمطارات لتأمين الانتخابات التشريعية السبت المقبل.وذكر بيان مقتضب للهيئة ان القرار يسري اعتبارا من الساعة 12 من مساء الجمعة.وقرر العراق تشكيل لجنة أمنية عليا والاستعانة بالجهد الاستخباري والطيران الحربي لتأمين الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في 12 مايو (آيار) المقبل.وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين بعملية عسكرية واسعة النطاق قادتها الولايات المتحدة في الربع الأول من عام2003.وبحسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن أكثر من 24مليون و200ألف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق الذي يتجاوز عددهم 38مليونا و 854 عراقياً لانتخاب برلمان عراقي جديد مكون من 328نائباً بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكورد الفيليين.ويبلغ عدد المتنافسين 6960 مرشحاً بينهم 2014 امرأة حيث تم تخصيص 8آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.وسيدلي عناصر قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة بأصواتهم في مراكز الاقتراع يوم غد ليتفرغوا فيما بعد لحماية المراكز الانتخابية.

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