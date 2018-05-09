خامنئي لترامب: لقد ارتكبت خطأ

2018/05/09 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، في حين قال

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