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خامنئي لترامب: لقد ارتكبت خطأ
2018/05/09 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، في حين قال

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