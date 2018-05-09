واع / كركوك ترفع اكبر علم عراقي وسط المحافظة

2018/05/09 | 17:00

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09/05/2018 16:48:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / كركوك

رفعت محافظة كركوك، الاربعاء، اكبر علم عراقي في سماء المحافظة، وهو اول سارية بهذا الحجم.

وقال مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن ادارة محافظة كركوك رفعت، اليوم، اكبر علم وسارية للعلم العراقي في المحافظة امام مبنى مجلس كركوك، مبينا ان رفع العلم جاء بأمر من محافظ كركوك راكان الجبوري.

واضاف المراسل، ان مسؤولي كركوك اكدوا ان رفع العلم جاء وفاء لدماء شهداء العراق وتكريما لتضحيات القوات الامنية البطلة في كركوك.

ت:ح.ك

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