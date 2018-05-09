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انجلترا واسكتلندا الأكثر سرعة في توصيل الكوكايين إلى منازل
2018/05/09 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشف تقرير جديد صادر، اليوم الأربعاء، عن انتشار مخدر الكوكايين في انجلترا واسكتلندا أن الدولتين جاؤوا في المرتبة الخامسة والسادسة في الترتيب العالمي، وذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرى للتعرف على سرعة توصيل مخدر الكوكايين إلى منازل المتعاطين.

  وذكر التقرير أن حوالي 36.8% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في إنجلترا يحصلون […]

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