ترامب مزّق “النووي”.. فماذا سيفعل العالم؟

2018/05/09 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دقائق من الزلزال الذي أحدثه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بدا العالم -باستثناء إسرائيل والسعودية

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