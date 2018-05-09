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ترامب مزّق “النووي”.. فماذا سيفعل العالم؟
2018/05/09 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد دقائق من الزلزال الذي أحدثه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بدا العالم -باستثناء إسرائيل والسعودية

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