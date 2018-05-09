المهندس آراس حبيب كريم: الحكومة المدنية باتت مطلب الشارع العراقي بسبب يأسهم مما حصل مسبقا

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⋙ هيأة الحشد تحدد السبت المقبل موعداً لتصويت المقاتلين في الانتخابات

⋙ واع/مجلس ذي قار يشيد بالاجراءات الامنية ويؤكد استعداد المحافظة للتصويت الخاص

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