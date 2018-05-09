2018/05/09 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المهندس آراس حبيب كريم: الحكومة المدنية باتت مطلب الشارع العراقي بسبب يأسهم مما حصل مسبقا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 17:05.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس آراس حبيب كريم: الحكومة المدنية باتت مطلب الشارع العراقي بسبب يأسهم مما حصل مسبقا) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس آراس حبيب كريم: الحكومة المدنية باتت مطلب الشارع العراقي بسبب يأسهم مما حصل مسبقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس آراس حبيب كريم: الحكومة المدنية باتت مطلب الشارع العراقي بسبب يأسهم مما حصل مسبقا) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس آراس حبيب كريم: الحكومة المدنية باتت مطلب الشارع العراقي بسبب يأسهم مما حصل مسبقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).