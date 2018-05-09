تعرف على أول مرشحة لمنصب

2018/05/09 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد مرشحة حزب "النهضة" سعاد عبد الرحيم لتولي رئاسة بلدية تونس العاصمة، والحصول على لقب "شيخة المدينة" لأول مرة في تاريخ تونس، رغم اعتراضات حزب "نداء تونس".

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