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تعرف على أول مرشحة لمنصب
2018/05/09 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تستعد مرشحة حزب "النهضة" سعاد عبد الرحيم لتولي رئاسة بلدية تونس العاصمة، والحصول على لقب "شيخة المدينة" لأول مرة في تاريخ تونس، رغم اعتراضات حزب "نداء تونس".

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