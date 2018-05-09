2018/05/09 | 17:08

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عاجل ..



المفوضية تحدد وقت "الصمت الانتخابي"

متابعة / سكاي برس

أعلنت مفوضية الانتخابات، الاربعاء، ان الصمت الانتخابي يبدأ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل، مبينة ان عدد المستلمين للبطاقات الانتخابية بلغ اكثر من 76%.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم ببغداد، و تابعته سكاي برس ، انه "تم اتخاذ اجراءات احتياطية في يوم الانتخابات من خلال عدم استخدام الموبايلات داخل محطة الاقتراع"، داعيا المواطنين الى "التعاون ويفضل عدم جلب الموبايلات".

واضاف التميمي ان "الصمت الانتخابي يبدأ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل".

من جانبه، اكد عضو المفوضية معتمد الموسوي خلال المؤتمر انه "تم استكمال كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات من احبار واختام واجهزة الكترونية"، لافتا الى ان "عدد البطاقات التي وزعت تجاوزت الـ10 ملايين اي اكثر من 76%".

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، صباح السبت (14 نيسان الماضي)، والتي يتنافس فيها آلاف المرشحين، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

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