اعتقال ارهابي خطير خلال كمين محكم في الانبار

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]القت القوات الامنية القبض على ارهابي خطير ينتمي لعصابات داعش في محافظة الانبار .وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبعملية نوعية وخلال كمين محكم القت القبض على عنصر خطير من عصابات داعش الارهابية ممن ارتكبوا جرائم عدة بحق المواطنين والقوات الامنية في منطقة البو شعبان بمحافظة الانبار".واشار رسول الى ان " الارهابي من المطلوبين للقضاء حيث تم تسليمه لجهة الطلب".

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