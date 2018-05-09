الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


اعتقال ارهابي خطير خلال كمين محكم في الانبار
2018/05/09 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-بغداد]القت القوات الامنية القبض على ارهابي خطير ينتمي لعصابات داعش في محافظة الانبار .وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبعملية نوعية وخلال كمين محكم القت القبض على عنصر خطير من عصابات داعش الارهابية ممن ارتكبوا جرائم عدة بحق المواطنين والقوات الامنية في منطقة البو شعبان بمحافظة الانبار".واشار رسول الى ان " الارهابي من المطلوبين للقضاء حيث تم تسليمه لجهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابي خطير خلال كمين محكم في الانبار) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ارهابي خطير خلال كمين محكم في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيأة الحشد تحدد السبت المقبل موعداً لتصويت المقاتلين في الانتخابات
⋙ واع/مجلس ذي قار يشيد بالاجراءات الامنية ويؤكد استعداد المحافظة للتصويت الخاص
⋙ سياسي: العراق مقبل على انتصار جديد الى جانب لبنان
⋙ ماذا يعني انسحاب أميركا من الاتفاق النووي؟
⋙ برشلونة يستقبل فيا ريال وريال مدريد يحل ضيفاً على إشبيلية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو.. المالكي يكشف تفاصيل تحالف سري مع العبادي
⋙ بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية في البصرة
الأكثر شيوعا