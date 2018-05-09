كوريا الشمالية تخلي سبيل ثلاثة أميركيين

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة مصطحبا معه ثلاثة أميركيين كانت تحتجزهم بيونغ يانغ.

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