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كوريا الشمالية تخلي سبيل ثلاثة أميركيين
2018/05/09 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة مصطحبا معه ثلاثة أميركيين كانت تحتجزهم بيونغ يانغ.

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