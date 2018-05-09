الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير
2018/05/09 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفير أفضل الخدمات في شوارع العاصمة وتهيئة الجسور هو ما أكد عليه رجال المرور بهدف خفض حوادث السير لا سيما وانها سجلت ارتفاعا واضحا في العام الماضي.الدكتور وهاب الطائي، مستشار وزير الداخلية، قال: "مديرية المرور العامة في كل عام كما هو معهود تحتفل بأسبوع المرور وكانت احتفالية اليوم مميزة واستعرضت المرورية نشاطاتها خلال عام 2017".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيأة الحشد تحدد السبت المقبل موعداً لتصويت المقاتلين في الانتخابات
⋙ واع/مجلس ذي قار يشيد بالاجراءات الامنية ويؤكد استعداد المحافظة للتصويت الخاص
⋙ سياسي: العراق مقبل على انتصار جديد الى جانب لبنان
⋙ ماذا يعني انسحاب أميركا من الاتفاق النووي؟
⋙ برشلونة يستقبل فيا ريال وريال مدريد يحل ضيفاً على إشبيلية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو.. المالكي يكشف تفاصيل تحالف سري مع العبادي
⋙ فيديو| مراسل الغد: هكذا تستعد المدن الفلسطينية لاستقبال ذكرى النكبة
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية في البصرة
الأكثر شيوعا