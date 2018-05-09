بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفير أفضل الخدمات في شوارع العاصمة وتهيئة الجسور هو ما أكد عليه رجال المرور بهدف خفض حوادث السير لا سيما وانها سجلت ارتفاعا واضحا في العام الماضي.الدكتور وهاب الطائي، مستشار وزير الداخلية، قال: "مديرية المرور العامة في كل عام كما هو معهود تحتفل بأسبوع المرور وكانت احتفالية اليوم مميزة واستعرضت المرورية نشاطاتها خلال عام 2017".

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