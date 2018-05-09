الصحة تغلق وتغرم خمس صيدليات اهلية في ذي قار لمخالفتها الضوابط الصحية

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم عن غلق وتغريم خمس صيدليات اهلية في المحافظة لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية والقانونية في شهر نيسان الماضي.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم عن غلق وتغريم خمس صيدليات اهلية في المحافظة لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية والقانونية في شهر نيسان الماضي.وقال مدير شعبة المؤسسات الصحية غير الحكومية في الدائرة علي عبد الحسين لشبكة اخبار الناصرية ان فرق التفتيش في مدينتي الناصرية والشطرة اغلقت صيدليتين اثنتين وغرمت ثلاث اخرى مبلغ 250 الف دينار عراقي لمخالفتها الضوابط الصحية.وبين ان الفرق الصحية قامت كذلك بغلق مختبر رئيسي في قضاء الشطرة ، وفرضت غرامة مالية على مختبر اخر في الناصرية ، وانذرت عيادة ضماد لذات السبب .انتهى.

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