2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية , اليوم الاربعاء , قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بـ “الخطأ الكبير” , مؤكدة ان الاتفاقية ليست موقعه من قبل ايران وامريكا بل انها اتفاقية متعددة الاطراف.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الاسدي في تصريح صحفي ان “قرارالرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحابه من الاتفاقية النووية المتعددة الاطراف هو خطأ كبيرا”.

واضاف ان “قرار ترامب سيكون له تبعات على مستوى عدم الاستقرار في المنطقة وربما سيكون عاملا في تهديد الامن والسلم الدوليين على المستوى القريب”.

وكان الرئيس الأميركي ترامب اعلن انسحابه من الاتفاق النووي في خطوة وصفها المراقبون بانها تمت بتاثير كبير من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو .

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