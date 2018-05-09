الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


2018/05/09 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية , اليوم الاربعاء , قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بـ “الخطأ الكبير” , مؤكدة ان الاتفاقية ليست موقعه من قبل ايران وامريكا بل انها اتفاقية متعددة الاطراف.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الاسدي في تصريح صحفي ان “قرارالرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحابه من الاتفاقية النووية المتعددة الاطراف هو خطأ كبيرا”.

واضاف ان “قرار ترامب سيكون له تبعات على مستوى عدم الاستقرار في المنطقة وربما سيكون عاملا في تهديد الامن والسلم الدوليين على المستوى القريب”.

وكان الرئيس الأميركي ترامب اعلن انسحابه من الاتفاق النووي في خطوة وصفها المراقبون بانها تمت بتاثير كبير من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو .

MY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الخارجية النيابية تصف قرار انسحاب امريكا من الاتفاق النووي بـ "الخطأ الكبير) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الخارجية النيابية تصف قرار انسحاب امريكا من الاتفاق النووي بـ "الخطأ الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).


كامل التفاصيل في: قناة الاتجاه ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيأة الحشد تحدد السبت المقبل موعداً لتصويت المقاتلين في الانتخابات
⋙ واع/مجلس ذي قار يشيد بالاجراءات الامنية ويؤكد استعداد المحافظة للتصويت الخاص
⋙ سياسي: العراق مقبل على انتصار جديد الى جانب لبنان
⋙ ماذا يعني انسحاب أميركا من الاتفاق النووي؟
⋙ برشلونة يستقبل فيا ريال وريال مدريد يحل ضيفاً على إشبيلية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو.. المالكي يكشف تفاصيل تحالف سري مع العبادي
⋙ بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية في البصرة
الأكثر شيوعا