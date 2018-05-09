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المالكي: حرب أهلية ستندلع في العراق عقب اعلان نتائج الانتخابات وهناك اتفاق مسبق للتحالف مع العبادي بعد الانتخابات
2018/05/09 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من حرب أهلية في العراق عقب اعلان نتائج الانتخابات.

وقال المالكي في لقاء

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