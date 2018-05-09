إيران تساوي بين ترامب والمدافعين عن الاتفاق النووي

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- قال قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محمد علي جعفري الأربعاء إن الأوروبيين مرتبطون بالولايات المتحدة ولا يمكنهم اتخاذ قرار مستقل.

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