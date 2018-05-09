يوفنتوس يقترب من ابرام صفقة مع اليونايتد

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب يوفنتوس الإيطالي، من إبرام صفقة من نظيره مانشستر يونايتد الإنكليزي، خلال الميركاتو المقبل.وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن "يوفنتوس يقود سباق التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال، في ظل أحاديث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لليونايتد، بأن اللاعب خرج من حساباته".

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وأشارت عدة تقارير، إلى أن "اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، سيغادر ملعب الأولد ترافورد، بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم مشاركته مع الشياطين الحمر مؤخرًا".وتابعت الصحيفة، أن "يوفنتوس يأتي في المركز الأول، في سباق التعاقد مع مارسيال، مضيفة أن تشيلسي يرغب أيضا في ضمه، إلا أن النادي اللندني، يرفض فكرة المبادلة، التي بموجبها ينتقل ويليان إلى مانشستر يونايتد، مقابل انضمام مارسيال إلى البلوز".وأردفت أن "مانشستر يونايتد يرغب في تجنب دفع الإضافات، التي نص عليها عقد اللاعب مع النادي، حينما اتفق مع موناكو، في عام 2015، على دفع 20 مليون يورو إضافية، للفريق الفرنسي، حال دخل مارسيال، قائمة أفضل 50 لاعبًا في العالم، بالإضافة إلى المشاركة في أكثر من 7 مباريات للمنتخب الفرنسي".

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