موتا: برشلونة نادي حياتي

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة في لقاء مع لاعب برشلونة السابق وباريس الحالي موتا متحدثا فيه عن ذكريات تريباتة مع البرسا قائلا : في برشلونه لم نكن نتدرب بشكل طبيعي بل كانت كالمعركة بمعنى الكلمه وذلك لاننا كنا دائما نسعي للافضل ، ذكرياتي في برشلونه عظيمه وأستطيع أن أقول أنه نادي حياتي.

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