كاشيما يضع قدماً في ربع النهائي

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجاءت اهداف كاشيما عبر يوتو سوزوكي (42)، وداغي نيشي (49) وهاي لاعب شنغهاي ايست ضد مرماه (75).



وسجل لشنغهاي ايست اللاعب البرازيلي الكسون (77).

وفي مباراة ثانية أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تغلب على ضيفه ومواطنه سوون سامسونغ بلووينغز بهدف دون رد سجله ان سين كيم (67).

وتقام مباراتا الإياب الأربعاء المقبل.

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