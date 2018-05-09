لاعب ريال مدريد السابق بديل جريزمان حال رحيله لبرشلونة

2018/05/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر قرر نادي أتلتيكو مدريد البحث عن بديل للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، القريب من الانضمام إلى صفوف برشلونة.

برشلونة قد يتعاقد مع جريزمان في الصيف المقبل بعد دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بمبلغ 100 مليون يورو في الأول من يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الحالي وريال مدريد السابق، ليكون خليفة جريزمان.



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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ أتلتيكو وضع أيضًا لاعبا باريس سان جيرمان، إيدنسون كافاني وأنخيل دي ماريا، ضمن الخيارات البارزة لخلافة اللاعب بالإضافة إلى الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس الإيطالي.

وقد يضطر سان جيرمان للتخلي عن أحد لاعبيه في الصيف المقبل بعد دفع قيمة صفقة ضم كيليان مبابي من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

ولا يحصل دي ماريا على فرصة كبيرة للمشاركة مع سان جيرمان بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.





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