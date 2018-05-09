محافظ البصرة: اوقفنا توزيع الأراضي قبل الانتخابات كي لا يستغلها البعض كدعاية انتخابية

2018/05/09 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، ان موضوع توزيع قطع الأراضي السكنية تم ايقافه منذ الفترة الماضية حتى لا يستغله البعض كدعاية انتخابية.وقال العيداني في بيان تلقت// وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “نقوم بتوزيع قطع أراضي سكنية للمستفيدين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم شريحة الشهداء لكن تم إيقاف هذا الموضوع […]

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