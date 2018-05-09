الشابندر : الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على تزوير الانتخابات لصالح العبادي

2018/05/09 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر “عزت الشابندر” اليوم الأربعاء، من أن الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على تزوير الانتخابات النيابية المقبلة لمصلحة الجهة التي تريدها، فيما أكد أن واشنطن تدعم تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال “الشابندر” في تصريح تابعته “نواة” إنه لا يستبعد “قيام الولايات المتحدة والتي اخترعت أجهزة العد والفرز الإلكتروني بالتدخل وبتقنية عالية في هذه الأجهزة لتزوير النتائج لمصلحة الجهة التي تريد والتي ستحدد بدورها رئيس الوزراء المقبل”.

وأضاف “الشابندر” أن “الهدف من التزوير جعل العراق جزءاً أساسياً في خارطة المنطقة الجديدة”، كاشفا عن “دعم أميركي واضح لتولي العبادي ولاية ثانية، وهو عكس الاتجاه الذي تمضي فيه إيران”.

ولفت “الشابندر” إلى أن “هناك مقاومة لإرادة التزوير الأميركية من بعض الأطراف السياسية التي سيؤثر عليها هذا التلاعب، ككتلتي الفتح ودولة القانون”، متوقعا أن “تنتفض هذه القوى وتبحث عن حل بألا يكون التصويت الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة للعد والفرز”.

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