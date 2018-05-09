الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


#ياسين الحاج صالح - ثلاث مشكلات في مفهوم الدولة
2018/05/09 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ياسين_الحاج_صالح للدولة في العالم المعاصر ثلاثة أوجه، وجه اجتماعي ثقافي يحيل إلى أمة أو عرق أو دين، ووجه مؤسسي يتصل بتنظيم المجتمع وتقنين العنف وإدارة الحياة السياسية، ووجه دولي يطل على مجتمع مكون اليوم من نحو مئتي دولة "سيدة"، يفترض أن تنضبط العلاقة بينها بما تقتضيه السيادة من عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ويعرض عالم اليوم مشكلات جوهرية على المستويات الثلاثة، تسوغ القول إن الدولة والعالم المكون من دول في أزمة أس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين الحاج صالح - ثلاث مشكلات في مفهوم الدولة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياسين الحاج صالح - ثلاث مشكلات في مفهوم الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيأة الحشد تحدد السبت المقبل موعداً لتصويت المقاتلين في الانتخابات
⋙ واع/مجلس ذي قار يشيد بالاجراءات الامنية ويؤكد استعداد المحافظة للتصويت الخاص
⋙ سياسي: العراق مقبل على انتصار جديد الى جانب لبنان
⋙ ماذا يعني انسحاب أميركا من الاتفاق النووي؟
⋙ برشلونة يستقبل فيا ريال وريال مدريد يحل ضيفاً على إشبيلية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو.. المالكي يكشف تفاصيل تحالف سري مع العبادي
⋙ بالفيديو: حفاظا على أرواح المواطنين... المرور العامة تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السير
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية في البصرة
الأكثر شيوعا