ياسين الحاج صالح - ثلاث مشكلات في مفهوم الدولة

2018/05/09 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح للدولة في العالم المعاصر ثلاثة أوجه، وجه اجتماعي ثقافي يحيل إلى أمة أو عرق أو دين، ووجه مؤسسي يتصل بتنظيم المجتمع وتقنين العنف وإدارة الحياة السياسية، ووجه دولي يطل على مجتمع مكون اليوم من نحو مئتي دولة "سيدة"، يفترض أن تنضبط العلاقة بينها بما تقتضيه السيادة من عدم التدخل في الشؤون الداخلية.ويعرض عالم اليوم مشكلات جوهرية على المستويات الثلاثة، تسوغ القول إن الدولة والعالم المكون من دول في أزمة أس......

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