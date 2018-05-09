فوز عراقي كبير بالكيك بوكسنغ في بطولة آسيا بقرغيستان

2018/05/09 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرغيستان ـ خاص حقق الفريق العراقي بالكيك بوكسنغ فوزا كبيرا في نتائج التصفيات الاولية في بطولة اسيا باللعبة المقامة في قرغيستان.وقال المرافق الصحفي للفريق احمد رحيم نعمة لوكالة الانباء العراقي (واع) ان “منافسات المرحلة الاولى من البطولة شهدت تقديم أروع العروض والنتائج للفريق العراقي برغم قوة لاعبي المنتخبات المنافسة”.واضاف ان “اللاعب أبراهيم جابر […]

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