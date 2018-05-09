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فيلم لتيري غيليام ينتظر قرار قضائي لعرضه في مهرجان كان
2018/05/09 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ينتظر المخرج البريطاني تيري غيليام لمعرفة إن كان فيلمه «ذا مان هو كيلد دون كيخوته» الذي أمضى 20 عاماً في صناعته سيعرض في مهرجان «كان» السينمائي الذي تبدأ دورته الحالية اليوم.

ونظرت محكمة في باريس أمس دعوى قضائية لمنع عرض الفيلم رفعها منتج يقول إن له حقوقاً في إنتاج الفيلم، وقالت […]

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