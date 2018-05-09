الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


مكتب الجبوري : لم يتم اطلاق سراح سلطان هاشم
2018/05/09 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مكتب الجبوري : لم يتم اطلاق سراح سلطان هاشم

تأریخ التحریر: : 2018/5/9 18:03

• 39 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الجبوري : لم يتم اطلاق سراح سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الجبوري : لم يتم اطلاق سراح سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المخابرات العراقية تحدد منطقة تواجد البغدادي
⋙ مقتل واصابة ستة جنود مكسيكيين في هجوم مسلح جنوب البلاد
⋙ ميركل: الإنفاق العسكري لألمانيا غير كاف
⋙ ميركل: سنبقى ملتزمين بالاتفاق النووي
⋙ بيرلو يتمنى فوز ميلان على يوفنتوس
بالفيديو والصور
⋙ فيديو يكشف تفاصيل تحالف سري بين المالكي والعبادي
⋙ وزارة الشباب واتحاد الكرة.. خلاف ازلي تحت طاولة 'فيفا' (تقرير فيديوي)
⋙ بالصورة.. ضبط 42 قطعة أثرية واعتقال مهربيها شمال ذي قار ‏
الأكثر شيوعا