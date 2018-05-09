2018/05/09 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 18:15.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).