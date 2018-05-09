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مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم
2018/05/09 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكتب الجبوري ينفي اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 18:15.

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