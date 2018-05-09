2018/05/09 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة الحشد تكشف عن موعد تصويت مقاتليها في الانتخابات

بغداد/..



أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاربعاء، تحديد السبت المقبل موعداً لتصويت المقاتلين في الانتخابات.

وقالت الهيأة في بيان مقتضب، تلقته "عين العراق نيوز"، إن "عملية تصويت مقاتلي هيأة الحشد الشعبي ستجري يوم الاقتراع العام في الـ 12 من ايار بالساعة ٧".

ومن المقرر ان يدلي افراد القوات الأمنية بإصواتهم يوم غد الخميس الـ10 من ايار ضمن التصويت الخاص.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل، الـ 12 من شهر أيار الحالي، وسط مخاوف تبديها جهات سياسية وأوساط شعبية، من حدوث عمليات "تزوير وتلاعب" بنتائج الانتخابات سيما في المحافظات الغربية والمناطق المتنازع عليها، فيما نفى مجلس الوزراء العراقي وجود خلل في الـ "سيرفرات" المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الالكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي من العراق في العام 2011، كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003، وستجري في 12 أيار الحالي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي سينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية الجديدين.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.انتهى5

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