2018/05/09 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صاحب مقهى يشترط على الزبائن التحدث بالهولندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 18:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاحب مقهى يشترط على الزبائن التحدث بالهولندية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاحب مقهى يشترط على الزبائن التحدث بالهولندية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاحب مقهى يشترط على الزبائن التحدث بالهولندية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).