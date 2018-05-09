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صاحب مقهى يشترط على الزبائن التحدث بالهولندية
2018/05/09 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صاحب مقهى يشترط على الزبائن التحدث بالهولندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 18:20.

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