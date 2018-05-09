برعاية وزير الاثار متحف النسيج المصري يحتفل بقدوم شهر رمضان

2018/05/09 | 18:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وإشراف الأستاذة إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف يقيم متحف النسيج المصرى بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية إحتفالية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تحت عنوان ” رمضان زمان 3 ” يوم 15 مايو 2018 وتتضمن جولات خاصة للزوار و ورشاً فنية لصناعة فانوس رمضان مع مجموعة من أطفال المدارس ودور أيتام منطقة الجمالية وعروضاً فنية لعرائس بوجى وطمطم وفقرات إنشاد دينى تقدم على مسرح بيت الشاعر أمام متحف النسيج المصرى بشارع المعز ، كما يقيم المتحف يوم 16 مايو الساعة الواحدة ظهراً محاضرة بعنوان ” الدور المجتمعى للمتاحف – متحف النسيج المصرى نموذجاً ” وذلك إحتفالاً بيوم المتاحف العالمى يلقيها الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام المتحف .

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