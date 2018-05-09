أسعار النفط توسع مكاسبها لـ3% بعد بيانات المخزونات

2018/05/09 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 4 مايو الجاري للمرة الأولى في 3 أسابيع.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنقضي كما هبطت مخزونات البنزين بنفس الوتيرة.

على صعيد آخر، يواصل الإنتاج الأمريكي من الخام الصعود إلى مستويات قياسية ليرتفع بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليهم شهر يوليو بنسبة 3% ليصل إلى 77.09 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر يونيو بأكثر من 2.8% ليسجل 71.02 دولار للبرميل.

وخلال الفترة الراهنة، يتلقى الذهب الأسود دعماً قوياً من التوترات بين واشنطن وطهران والتي انتهت بانسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وهو ما يعني تهديد إنتاج البلاد النفطي.

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