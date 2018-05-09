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التجارة تواصل متابعة العملية التسويقية لمحصول الحنطة في البلاد
2018/05/09 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، انها تواصل جولاتها التفقدية على السايلوات بهدف معالجة المشكلات.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه “انها تتابع مع ادارة السايلو المقترحات والمعوقات التي تواجه العملية التسويقية ووضع الحلول المناسبة لها وبالتنسيق المباشر”.

واضاف ان “الجولة شملت سايلو الرصافة ومتابعة سير العملية التسويقية وتنظيم دخول […]

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