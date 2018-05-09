2018/05/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، انها تواصل جولاتها التفقدية على السايلوات بهدف معالجة المشكلات.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه “انها تتابع مع ادارة السايلو المقترحات والمعوقات التي تواجه العملية التسويقية ووضع الحلول المناسبة لها وبالتنسيق المباشر”.واضاف ان “الجولة شملت سايلو الرصافة ومتابعة سير العملية التسويقية وتنظيم دخول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تواصل متابعة العملية التسويقية لمحصول الحنطة في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تواصل متابعة العملية التسويقية لمحصول الحنطة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).