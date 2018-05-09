2018/05/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن المشي يساعد النساء على تحسين فرصهن في الحمل، خاصة اللواتي تعرض حملهن لعدم الاكتمال أو الإجهاض من قبل.الدراسة أجراها باحثون في جامعة “ماساتشوستس” الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Human Reproduction) العلمية.وللوصول إلى نتائج الدراسة راقب الباحثون 1214 من النساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المشي يحسن فرص حمل النساء بعد الإجهاض) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: المشي يحسن فرص حمل النساء بعد الإجهاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).