بعد قرار ترامب..القوات الامريكية تكثف تواجدها قرب الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

2018/05/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

كشف عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ، الاربعاء ، عن كثافة للتواجد العسكري للقوات الامريكية بالقرب من الشريط الحدودي العراقي السورية غربي المحافظة.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “القوات الامريكية كثفت من تواجدها العسكري بالقرب من الشريط الحدودي العراقي السوري غربي الانبار، بالتزامن مع اعلان الرئيس الامريكي ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع امريكي يوم امس”.

وأضاف, أن “تواجد القوات الامريكية بالقرب من الحدود العراقية السورية غير واضحة المعالم ولا يمكن التكهن في تواجد هذه القوات والمهام المكلف بها”، مبيناً ان” هنالك ضغط كبير على طيران التحالف الدولي لاستهداف اماكن تواجد عصابات داعش الاجرامية داخل الاراضي السورية القريبة من قضاء القائم غربي الانبار “.



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