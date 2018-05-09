2018/05/09 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي يوافق على غلق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 ليلا ليوم الجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 18:30.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يوافق على غلق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 ليلا ليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يوافق على غلق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 ليلا ليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يوافق على غلق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 ليلا ليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يوافق على غلق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 ليلا ليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).