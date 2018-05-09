عقوبة قاسية بحق سيرجي روبيرتو بعد اعتدائه على مارسيلو في مباراة الكلاسيكو

2018/05/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية "ان القرار كان قاسيا بإيقاف روبيرتو لمدة 4 مباريات، للاعتداء على لاعب منافس من دون كرة".وبذلك، سيغيب روبيرتو عن الثلاث مباريات المتبقية لبرشلونة في الليغا، أمام فياريال وليفانتي وريال سوسيداد، كما سيغيب عن ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام إشبيلية.وكان الحكم قد طرد روبيرتو (26 عاما)، بعدما اعتدى على البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.انتهى ع.خ

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