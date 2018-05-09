الحكم بالسجن سبع سنوات بحق معاون مدير التسجيل العقاري

2018/05/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأربعاء، أن محكمة جنايات بابل حكمت بالسجن لمدة سبع سنوات بحق معاون مدير التسجيل العقاري.

وقال بيرقدار في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل قضت حكماً بالسجن سبع سنوات لموظفة تشغل منصب معاونة مدير التسجيل العقاري في بابل إثر شكوى حركها المصرف العراقي للتجارة / فرع النجف".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهمة تلاعبت بأقيام العقارات المرهونة لصالح المصرف مقابل منحه قروضاً لأشخاص ما سبب ضررا يقدر بـ(37) مليارا للمصرف"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 340 بدلالة المادة 47 و48و49 من قانون العقوبات النافذ".

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