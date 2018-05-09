الطرفي يكشف سبب تخوف بعض الكتل والاحزاب من التصويت الالكتروني

2018/05/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

عزا رئيس كتلة الحكمة النيابية النائب حبيب الطرفي , الاربعاء , تخوف بعض الكتل والاحزاب من التصويت الالكتروني الى استخدام هذه التقنية لاول مرة , مؤكدا ان الاجهزة التي ستستخدم في عملية العد والفرز ذاتها التي استخدمت في الانتخابات الروسية الاخيرة.

وقال الطرفي في تصريح لوكالة / المعلومة / , “ليس لدينا اية مخاوف من استخدام آلية التصويت والعد والفرز الالكتروني الجديدة”, لافتا الى ان “مخاوف البعض طبيعية وتعود الى حداثة هذه التقنية التي تستخدم لاول مرة في العراق”.

واضاف ان ” الاجهزة التي ستسخدم في انتخابات مجلس النواب هي ذاتها التي استخدمت في الانتخابات الروسية الاخيرة ولم نسمع لاي اصوات مشككه بهذه الاجهزة” .

من جانب اخر اكد الطرفي ان “وجود مراقبين دولين بحدود 700 مراقب دولي سيضفي الشرعية الدولية لانتخابات مجلس النواب”.انتهى / 25م

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