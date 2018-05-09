2018/05/09 | 18:32

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ابتداء من الساعة 12 صباحاً من يوم السبت ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ابتداء من الساعة 12 صباحاً من يوم السبت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).