2018/05/09 | 18:32

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المنافذ الحدودية تصدر أمراً بإغلاق المنافذ والمطارات لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات | موازين نيوز

الأربعاء 23/08/1439 هـ - الموافق 09/05/2018 م ، الساعة 06:32 مساءً (بغداد)، 03:32 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-05-09 الساعة 18:10 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلنت هيئة المنافذ الحدودية, الأربعاء, عن إغلاق كافة المطارات والمنافذ الحدودية لمدة أربع وعشرين ساعة خلال انتخابات 12 أيار.وقالت الهيئة في بيان تلقت / موازين نيوز/ انه " تقرر إغلاق المطارات والمعابر الحدودية ابتدءا من منتصف ليل الجمعة".وكان مصدر في وزارة الداخلية قد أكد في وقت سابق, أن إغلاق المنافذ سيبدأ منذ الساعة الثانية عشر من ليل الجمعة, وحتى الثانية عشر من ليل السبت المقبل.وسيدلي العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات بعد هزيمة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد في عام 2014.انتهى 29

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